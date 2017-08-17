"Локомотив" победил рижское "Динамо" и выиграл турнир в Латвии

Рижское "Динамо" проиграло "Локомотиву" со счетом 0:3 в финале домашнего предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги.

В составе победителей по шайбе забросили Павел Коледов, Даниил Апальков и Александр Кадейкин.

Кубок Латвийской железной дороги

Финал

"Динамо" (Рига) – "Локомотив" (Ярославль) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Коледов – 1 (Алексеев, Кадейкин), 2:36 – 0:1. Апальков – 3 (Аверин), 30:04 – 0:2. Кадейкин – 1 (Ильенко, Накладал), 55:20 – 0:3.

Вратари: Питерс (58:38) – Мурыгин.

Судьи: Ансонс, Бирин.

17 августа. Рига. Арена Рига.