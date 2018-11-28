"Локомотив" победил по буллитам "Нефтехимик" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ – 3:4 Б. Победный буллит на счету защитника Стаффана Крунвалля.

"Локомотив" после 33 матчей занимает четвертое место в Западной конференции с 45 очками. "Нефтехимик" с 30 баллами располагается на 9-й строчке Восточной конференции.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бикмуллин – 2, 1:35 – 1:0. Мусин – 3 (Падакин, Пуустинен), 4:38 – 2:0. Афанасьев – 1 (Накладал, Картаев), 10:58 – 2:1. Накладал – 8, 12:37 – 2:2. Локтионов – 12 (Контиола, Афанасьев), 51:59 – 2:3. Пуустинен – 17 (бол., Руохомаа, Мусин), 58:53 – 3:3.

Победный буллит: Крунвалль.

Вратари: Ежов (56:56 – 60:00) – Салак.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 22 (8+3+11+0) – 28 (9+9+8+2).

Судьи: Кочетов, Сидоренко.

28 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена". 3035 зрителей.