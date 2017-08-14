"Локомотив" победил минское "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги

"Локомотив" одержал победу над минским "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги со счетом 4:2. Защитник ярославцев Илья Любушкин и нападающий Егор Аверин набрали по три (1+2) очка.

Кубок Латвийской Железной Дороги

"Динамо" (Минск) – "Локомотив" (Ярославль) – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Китаров – 1 (Кулаков, Лисовец), 12:36 – 1:0. Любушкин – 1 (Аверин), 32:31 – 1:1. Матерухин – 1 (бол., Лингле), 38:16 – 2:1. Коршков – 3 (Полунин, Любушкин), 49:21 – 2:2. Аверин – 1 (Любушкин, Апальков), 53:18 – 2:3. Лугин – 1 (п.в., Аверин), 59:42 – 2:4.

Вратари: Карнаухов (59:28 – 59:42) – Мурыгин.

Судьи: Кудряшов, Одиньш.

14 августа. Рига. Арена Рига.