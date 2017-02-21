"Локомотив" победил минское "Динамо" и повел в серии

"Локомотив" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина на своем льду обыграл минское "Динамо" со счетом 2:1. Голы в составе хозяев забили Егор Коршков и Петри Контиола. У минской команды отличился Мэтт Эллисон. Вторая игра состоится послезавтра также в Ярославле.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/8 финала

Первый матч

"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Минск) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Коршков - 1 (Гавриков, Красковский), 44:31 - 1:0. Контиола - 1 (бол., Козун, Кронвалль), 48:37 - 2:0. Эллисон - 1 (Коробов), 51:34 - 2:1.

Вратари: Мурыгин - Скривенс (58:48).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (14+12+9) - 27 (5+10+12).

Судьи: Гебеи, Овчинников.

21 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".