"Локомотив" победил "Ладу"

"Локомотив" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу". Победная шайба на счету защитника Павла Коледова. Две результативные передачи в составе хозяев отдал нападающий Егор Аверин. "Локомотив" одержал четвертую домашнюю победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Лада" (Тольятти) – 4:2 (2:2, 1:0. 1:0)

Голы: Контиола - 17 (Козун, Тальбо), 0:27 - 1:0. Филатов - 17 (Иванов), 3:51 - 1:1. Кадейкин - 3, 13:05 - 2:1. Шенфельд - 9 (Белоусов, Мастрюков), 16:58 - 2:2. Коледов - 3 (Аверин), 35:03 - 3:2. Локтионов - 8 (п.в., Аверин), 59:46 - 4:2.

Вратари: Судницин - Масальскис (59:13 - 59:28, 59:33 - 59:46).

Штраф: 0 - 14.

Броски: 38 (18+11+10) - 21 (8+10+3).

Судьи: Раводин, Соин.

16 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".