"Локомотив" победил "Куньлунь" на турнире Sochi Hockey Open

"Локомотив" обыграл "Куньлунь" со счетом 2:0 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В составе победителей по шайбе забросили Георгий Иванов и Андрей Локтионов. 20-летний голкипер Иван Коновалов отыграл на ноль.

Sochi Hockey Open

"Локомотив" (Ярославль) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Иванов – 2, 19:03 – 1:0. Локтионов – 2 (п.в., Санников, Черепанов), 59:56 – 2:0.

Вратари: Коновалов – Лазушин (58:08 – 59:56).

Судьи: Гофман, Оленин.

6 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".