"Локомотив" победил "Давос" на турнире в Латвии

"Локомотив" обыграл "Давос" со счетом 5:3 в матче предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. В составе победителей по две шайбы забросили Павел Красковский и Петри Контиола, один гол на счету Даниила Апалькова.

Кубок Латвийской железной дороги

"Давос" (Давос) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Голы: Красковский – 3 (бол., Пайгин), 5:43 – 0:1. Амбюль – 1, 14:34 – 1:1. Контиола – 1 (Козун, Ильенко), 23:01 – 1:2. Апальков – 2 (бол., Е. Аверин, Коледов), 33:30 – 1:3. Амбюль – 2 (мен., Д. Визер), 43:13 – 2:3. Красковский – 4 (бол., Алексеев, Коршков), 44:07 – 2:4. Пестони – 1 (бол.), 50:13 – 3:4. Контиола – 2 (Козун), 57:16 – 3:5.

Вратари: Сенн – Исаев.

Судьи: Гришкевич, Сидоренко.

25 августа. Рига. Арена Рига.