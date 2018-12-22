"Локомотив" победил "Авангард" в гостевом матче

"Локомотив" обыграл "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов и Даниил Альпаков.

"Локомотив" набрал 53 очка и расположился на 4-м месте на Западе. "Авангард" с 57 баллами занимает 2 строчку на Востоке.

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"Авангард" (Омск) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Иванов - 2 (Беляев, Фатеев), 9:05 - 0:1. Апальков - 7 (Алексеев), 16:09 - 0:2.

Вратари: Бобков (57:54) - Коновалов.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 42 (8+16+18) - 18 (4+10+4).

Судьи: Кулаков, Оленин.

22 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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