"Локомотив" по буллитам обыграл "Торпедо"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Торпедо" - 4:3. Победный бросок исполнил Николай Коваленко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Баранцев - 2 (Семин, Жафяров), 8:52 - 0:1. Паршин - 5 (Баранцев), 27:22 - 0:2. Е. Аверин - 4 (Кутузов), 34:45 - 1:2. Козун - 4 (Накладал, Локтионов), 38:05 - 2:2. Апальков - 1 (Козун, Локтионов), 48:03 - 3:2. Миле - 5 (Галузин, Паршин), 59:52 - 3:3.
Победный буллит: Коваленко.
Вратари: Коновалов - Тихомиров (26:56 - 27:22, 59:06 - 59:52).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 39 (15+12+6+6) - 30 (6+14+8+2).
Судьи: Васильев, Гашилов.
4 октября. Ярославль. "Арена-2000".