21:46 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" по буллитам обыграл "Сочи"


"Локомотив" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сочи" (3:2 Б). Решающий бросок исполнил защитник Стаффан Кронвалль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Сочи" - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ларичев - 5 (Падакин, Цветков), 0:45 - 0:1. Тальбо - 6 (Козун), 8:10 - 1:1. Контиола - 9 (бол., Тальбо, Кронвалль), 35:23 - 2:1. Гребенщиков - 4, 44:31 - 2:2.

Победный буллит: Кронвалль.

Вратари: Судницин - Барулин.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 50 (17+17+16+0) - 35 (7+13+9+6).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

15 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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