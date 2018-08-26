"Локомотив" по буллитам обыграл минское "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги

"Локомотив" по буллитам одержал победу в матче Кубка Латвийской железной дороги с минским "Динамо" (3:2).

Кубок Латвийской железной дороги

"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск) - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: А. Костицын - 2 (Павлович), 1:10 - 0:1. Крунвалль - 1 (Локтионов, Козун), 4:15 - 1:1. Локтионов - 3 (Накладал), 6:54 - 2:1. Готовец - 1 (А. Костицын, Павлович), 32:49 - 2:2.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Салак - Энрот.

Судьи: Гришкевич, Рогачев.

26 августа. Рига. "Арена Рига".