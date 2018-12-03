"Локомотив" по буллитам обыграл "Куньлунь", "Динамо" в овертайме победило "Амур"

"Локомотив" победил "Куньлунь" в регулярном чемпионате КХЛ - 2:1 Б. В другой встрече "Динамо" в овертайме одолело "Амур".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фонтэйн - 4, 12:29 - 0:1. Крунвалль - 1 (Юртайкин, Алексеев), 18:21 - 1:1.

Победный буллит: Апальков.

Вратари: Салак - Лазушин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 29 (6+10+10+3) - 23 (12+2+7+2).

Судьи: Оленин, Раводин.

3 декабря. Ярославль. "Арена-2000".

"Динамо" (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Шипачев - 10 (А. Алексеев, Кагарлицкий), 8:16 - 1:0. Мозер - 3 (Хиетанен, Миронов), 21:26 - 2:0. Зогорна - 4 (Воробьев, Рассказов), 36:51 - 2:1. Файзуллин - 7 (бол., Зогорна, Горшков), 45:14 - 2:2. Хиетанен - 5 (Кагарлицкий), 62:54 - 3:2.

Вратари: Бочаров (21:18 - 21:26) - Мурыгин.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 37 (11+8+14+4) - 42 (14+16+10+2).

Судьи: Ансонс, Гофман.

3 декабря. Москва. Арена "Мегаспорт".