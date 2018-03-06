"Локомотив" переиграл в овертайме "Торпедо" в третьем матче серии

В третьем матче серии плей-офф КХЛ "Локомотив" на выезде обыграл "Торпедо" со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал защитник Стаффан Крунвалль.

Счет в серии стал 3:0 в пользу ярославцев.

Следующая игра в серии состоится 7 марта в Нижнем Новгороде.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Козун - 1 (бол., Накладал, Контиола), 21:18 - 0:1. Накладал - 1 (бол.), 43:17 - 0:2. Кундратек - 1 (бол., Галузин), 44:53 - 1:2. Сергиенко - 1 (Даугавиньш), 56:28 - 2:2. Крунвалль - 1 (Контиола, Тальбо), 60:52 - 2:3.

Вратари: Галимов - Мурыгин.

Штраф: 20 - 6.

Броски: 27 (6+12+9+0) - 39 (10+18+10+1).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

Счет в серии: 0-3.

6 марта. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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