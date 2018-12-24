"Локомотив" переиграл "Салават Юлаев" в овертайме и одержал третью победу подряд

"Локомотив" переиграл "Салават Юлаев"​ в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. В составе победителей отличились нападающие Даниил Апальков, Георгий Иванов, Брэндон Козун и Денис Алексеев.

"Салават Юлаев" занимает шестое место с 50 очками в Восточной конференции. "Локомотив" с 55 баллами располагается на четвертой строчке в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Апальков – 7 (бол., Накладал, Крунвалль), 4:20 – 0:1. Арзамасцев – 4 (бол., Ткачев, Хохряков), 16:54 – 1:1. Иванов – 3 (Санников, Е. Аверин), 35:56 – 1:2. Козун – 11, 41:59 – 1:3. Арзамасцев – 5 (Коледов, Кугрышев), 44:15 – 2:3. Кугрышев – 13 (Бурмистров, Арзамасцев), 50:21 – 3:3. Алексеев – 8, 60:52 – 3:4.

Вратари: Метсола – Коновалов.

Штраф: 31 – 10.

Броски: 24 (8+6+9+1) – 33 (14+10+7+2).

Судьи: Акузовский, Беляев.

24 декабря. Уфа. "Уфа-Арена".

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