"Локомотив" отказался от проведения зарубежных сборов в межсезонье, информирует пресс-служба железнодорожников. Основная часть тренировочного процесса пройдет в Ярославле.

За границей "Локо" сыграет только в традиционных турнирах. Игроки выйдут из отпуска 1 июля. Первые два дня сборов будут отданы для углубленного медосмотра, после чего пройдут легкоатлетические и силовые тесты, а впервые на лед команда выйдет 4 июля.

С 26 по 30 июля "Локомотив" примет участие в турнире в Минске. Соперниками ярославцев станут "Юность", рижское и московское "Динамо", а также "Югра". В начале августа железнодорожники проведут два товарищеских матча с "Амуром", которые пройдут 2 и 4 августа.

С 13 по 17 августа на турнире в Риге "Локо" сыграет против рижского и минского "Динамо", а также "Ак Барса".