"Локомотив" одолел "Витязь", одержав четвертую победу подряд

"Локомотив" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы одерживают четвертую победу подряд и занимают в турнирной таблице Западной конференции четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Козун - 7 (Алексеев, Контиола), 11:28 - 0:1. Никулин - 6 (бол., Мозик), 23:19 - 1:1. Лугин - 4 (Любушкин, Иванов), 24:52 - 1:2. Коршков - 5 (Рафиков), 29:54 - 1:3. Контиола - 8 (Черепанов, Любушкин), 30:59 - 1:4. Мозик - 4 (Рендулич, Никулин), 45:04 - 2:4.

Вратари: Бирюков (Сапрыкин, 24:52, 59:30) - Судницин.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 31 (6+12+13) - 33 (12+13+8).

Судьи: Ансонс, Гусев.

Подольск. Ледовый дворец "Витязь".