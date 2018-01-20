"Локомотив" одержал вторую победу подряд, обыграв "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" одержал победу над "Куньлунем" – 2:0.

В составе ярославцев заброшенными шайбами отличились Якуб Накладал и Егор Аверин. Данная победа для железнодорожников стала второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Накладал – 9 (бол., Козун, Контиола), 15:17 – 1:0. Аверин – 7 (Крунвалль, Локтионов), 57:17 – 2:0.

Вратари: Судницин – Скрынник (57:36).

Штраф: 10 – 26.

Броски: 45 (15+19+11) – 33 (9+6+18).

Судьи: Лаврентьев, Соин.

20 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Турнирная таблица – здесь