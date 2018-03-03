"Локомотив" одержал волевую победу над "Торпедо" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

"Локомотив" на своем льду в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ одержал волевую победу над "Торпедо" (2:1). На гол нижегородца Михаила Жукова хозяева ответили точными бросками Андрея Локтионова и Артема Ильенко.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Первый матч

"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Жуков - 1 (Даугавиньш, Сергиенко), 13:18 - 0:1. Локтионов - 1 (Аверин, Мосалев), 26:00 - 1:1. Ильенко - 1, 35:34 - 2:1.

Вратари: Мурыгин - Галимов (58:45).

Штраф: 12 - 30.

Броски: 36 (17+16+3) - 35 (14+12+9).

Судьи: Оленин, Соин.

3 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Счет в серии - 1:0.

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