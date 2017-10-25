"Локомотив" одержал третью победу подряд, обыграв "Слован"

"Локомотив" на выезде обыграл "Слован" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающей шайбы стал Павел Красковский. Для ярославцев эта победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Локомотив" (Ярославль) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Бойчак - 2 (бол., Геноуэй), 6:52 - 1:0. Козун - 6 (бол., Кронвалль), 19:12 - 1:1. Апальков - 8 (Любушкин, Мосалев), 25:56 - 1:2. Садецки - 1 (Геноуэй), 45:20 - 2:2. Красковский - 2 (Коршков, Коледов), 55:28 - 2:3.

Вратари: Мазанец (58:18 - 59:29, 59:38) - Судницин.

Штраф: 20 - 6.

Броски: 25 (8+8+9) - 33 (9+16+8).

Судьи: Кулев, Фатеев.

25 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).