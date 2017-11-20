"Локомотив" одержал третью победу подряд, обыграв "Адмирал"

"Локомотив" на выезде обыграл "Адмирал" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу ярославцам принесли точные броски Петри Контиолы и Егора Аверина. Голкипер гостей Александр Судницин провел вторую игру "на ноль" в этом сезоне.

Отметим, что для "Локомотива" эта победа стала третьей подряд. "Адмирал", в свою очередь, потерпел третье поражение в шести последних встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Контиола - 10 (Козун, Тальбо), 31:11 - 0:1. Аверин - 3 (п.в.), 59:28 - 0:2.

Вратари: Налимов (58:44 - 59:28) - Судницин.

Штраф: 32 - 38.

Броски: 18 (7+3+8) - 41 (10+18+13).

Судьи: Наумов, Франо.

20 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".