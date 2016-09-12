"Локомотив" одержал пятую победу подряд, переиграв "Ак Барс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" переиграл "Ак Барс" - 2:0. В составе железнодорожников отличились Андрей Локтионов и Петри Контиола. Отметим, что данная победа стала для ярославцев пятой подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Локтионов - 1 (Аверин), 16:12 - 0:1. Контиола - 2 (Козун, Рафиков), 50:08 - 0:2.
Вратари: Гарипов - Мурыгин.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 27 (10+14+3) - 12 (2+3+7).
Судьи: Одиньш, Щенев.
12 сентября. Казань. "Татнефть Арена".
max112
Это уже не смешно.
19:49
ЮКИ
гоните билла!из него тренер,как с моего х*ра оратор!доведёт он АБ до второй лиги!
19:26