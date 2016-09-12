"Локомотив" одержал пятую победу подряд, переиграв "Ак Барс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" переиграл "Ак Барс" - 2:0. В составе железнодорожников отличились Андрей Локтионов и Петри Контиола. Отметим, что данная победа стала для ярославцев пятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Локтионов - 1 (Аверин), 16:12 - 0:1. Контиола - 2 (Козун, Рафиков), 50:08 - 0:2.

Вратари: Гарипов - Мурыгин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (10+14+3) - 12 (2+3+7).

Судьи: Одиньш, Щенев.

12 сентября. Казань. "Татнефть Арена".