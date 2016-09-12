19:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" одержал пятую победу подряд, переиграв "Ак Барс"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" переиграл "Ак Барс" - 2:0. В составе железнодорожников отличились Андрей Локтионов и Петри Контиола. Отметим, что данная победа стала для ярославцев пятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Локтионов - 1 (Аверин), 16:12 - 0:1. Контиола - 2 (Козун, Рафиков), 50:08 - 0:2.

Вратари: Гарипов - Мурыгин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (10+14+3) - 12 (2+3+7).

Судьи: Одиньш, Щенев.

12 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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max112

Это уже не смешно.

19:49

ЮКИ

гоните билла!из него тренер,как с моего х*ра оратор!доведёт он АБ до второй лиги!

19:26

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