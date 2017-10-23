"Локомотив" одержал победу над "Йокеритом"

"Локомотив" в гостях обыграл "Йокерит" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе ярославской команды забросили Брэндон Козун, Петри Контиола, Стаффан Кронвалль и Павел Красковский. За хозяев отметились Никлас Йенсен, Йон Норман и Ээли Толванен.

Это поражение стало для "Йокерита" вторым подряд, до этого "джокеры" побеждали в 15 играх.

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Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)

Голы: Козун – 5 (бол., Кадейкин, Кронвалль), 6:30 – 0:1. Контиола – 7 (Кадейкин, Козун), 8:29 – 0:2. Н. Йенсен – 9 (бол., Гилрой), 10:02 – 1:2. Кронвалль – 5 (бол., Контиола, Накладал), 18:58 – 1:3. Красковский – 1 (Коршков, Полунин), 20:48 – 1:4. Норман – 6 (бол., Леписто, Палола), 37:24 – 2:4. Толванен – 12 (бол., Леписто), 39:50 – 3:4.

Вратари: Запольски (58:51) – Судницин.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 46 (9+24+13) – 23 (9+8+6).

Судьи: Васильев, Кулаков.

23 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.