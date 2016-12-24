"Локомотив" одержал победу над "Торпедо"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл "Торпедо". Эта победа позволила ярославцам приблизиться к своему сегодняшнему сопернику в турнирной таблице.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Эштон - 12 (Грачев), 0:55 - 1:0. Кронвалль - 3 (бол., Локтионов, Накладал), 4:40 - 1:1. Картаев - 4, 22:00 - 1:2. Тальбо - 13 (бол., Кронвалль), 39:59 - 1:3.

Вратари: Проскуряков (Бирюков, 22:00, 59:29) - Судницин.

Штраф: 14 - 24.

Броски: 22 (8+10+4) - 22 (7+10+5).

Судьи: Балушка, Раводин.

24 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".