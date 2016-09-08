"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в КХЛ

"Лада" на своем льду проиграла ярославскому "Локомотиву" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Для выявления сильнейшего командам пришлось пробивать буллиты, где победу одержали ярославские хоккеисты. Для "Локомотива" эта победа стала четвертой подряд в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Локомотив" (Ярославль) – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кадейкин – 1 (бол., Апальков, Мосалев), 2:10 – 0:1. Бумагин – 3 (бол., Филатов, Сотниекс), 5:21 – 1:1. Апальков – 1 (Красковский), 26:13 – 1:2. Шенфельд – 1 (бол., Белоусов), 44:08 – 2:2.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Масальскис – Мурыгин.

Штраф: 14 – 12.

Броски: 17 (6+4+7+0) – 33 (10+8+13+2).

Судьи: Гамалей, Ибатулин.

8 сентября. Тольятти. ЛК "Лада-Арена".