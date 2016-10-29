"Локомотив" обыграл "Йокерит"

"Локомотив" на своем льду нанес поражение "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:1. Для финской команды это поражение стало вторым подряд. "Локомотив" набрал 49 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" с 37 баллами идет восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Йокерит" (Хельсинки) – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Коршков – 4 (Красковский, Полунин), 3:47 – 1:0. Регин – 5 (бол., О`Нилл, Йормакка), 21:43 – 1:1. Козун – 8 (Контиола), 45:14 – 2:1. Тальбо – 9 (Козун, Контиола), 50:33 – 3:1. Кронвалль – 2 (бол., Козун, Контиола), 55:47 – 4:1.

Вратари: Мурыгин – Хелениус (57:26 – 58:22, 58:37).

Штраф: 10 – 10.

Броски: 19 (9+4+6) – 33 (10+13+10).

Судьи: Раводин, Рогачев.

29 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".