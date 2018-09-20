"Локомотив" обыграл "Витязь"

"Локомотив" победил "Витязь" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного

чемпионата КХЛ.

В составе победителей льда отличились Георгий Иванов, Егор Аверин и дважды Николай Коваленко. У проигравших шайбы забросили Никита Комаров, Денис Кокарев и Геннадий Столяров

В следующем матче "Локомотив" 22 сентября примет СКА, "Витязь" в этот же день в гостях сыграет с "Северсталью".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (Подольск) - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Голы: Комаров - 2 (бол., Мозик, Аалтонен), 6:13 - 0:1. Иванов - 1 (Кутузов, Юртайкин), 7:52 - 1:1. Кокарев - 1 (Столяров), 14:19 - 1:2. Е. Аверин - 3 (Елесин, Санников), 24:52 - 2:2. Коваленко - 2 (Иванов), 25:22 - 3:2. Коваленко - 3 (Иванов, Кутузов), 46:21 - 4:2. Столяров - 1 (Евсеенков, Макеев), 50:35 - 4:3.

Вратари: Салак (Коновалов, 50:35, Салак, 50:51) - Самонов (Ортио, 25:22, 58:56).

Штраф: 33 - 6.

Броски: 29 (11+10+8) - 36 (10+8+18).

Судьи: Лаврентьев, Ромасько.

20 сентября. Ярославль. "Арена-2000".