"Локомотив" обыграл "Трактор", продлив победную серию до трех матчей

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" одержал домашнюю победу над "Трактором" - 3:1. В составе ярославской команды отличились нападающие Денис Мосалев, Максим Тальбо и защитник Стаффан Кронвалль. За гостей забил форвард Илья Полыгалов.

Отметим, что для железнодорожников сегодняшняя победа стала третьей к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мосалев - 3 (бол., Коледов, Осипов), 19:56 - 1:0. Полыгалов - 3 (бол., Гюнге, Бэйлен), 35:14 - 1:1. Кронвалль - 2 (бол., Козун, Накладал), 57:23 - 2:1. Тальбо - 3 (п.в., Кронвалль), 59:42 - 3:1.

Вратари: Мурыгин - Францоуз (58:25 - 59:42).Штраф: 29 - 14.

Броски: 32 (16+2+14) - 21 (2+9+10).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

15 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".