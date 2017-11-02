"Локомотив" обыграл "Торпедо"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Торпедо" со счетом 4:1.

Для нижегородцев это шестое поражение подряд. "Локомотив" занимает четвертое место в таблице Западной конференции

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

Голы: Даугавиньш - 6 (Дугин, Желдаков), 7:26 - 0:1. Коршков - 6 (Красковский), 24:20 - 1:1. Мосалев - 4 (бол., Аверин), 25:48 - 2:1. Полунин - 3 (Черепанов, Рафиков), 26:20 - 3:1. Аверин - 2 (Апальков, Мосалев), 27:51 - 4:1.

Вратари: Судницин - Галимов (Лисутин, 26:20).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 35 (9+16+10) - 24 (6+8+10).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

2 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".