"Локомотив" обыграл "Спартак", одержав четвертую победу подряд

"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе ярославского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Кудрявцев и Данил Юртайкин, а также защитник Александр Елесин, у москвичей отличился форвард Александр Хохлачев.

"Локомотив" набрал 57 очков и расположился на 4-м месте в Западной конференции, "Спартак" с 48 баллами занимает 5-ю строчку.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Кудрявцев - 1 (Козун, Алексеев), 3:19 - 1:0. Хохлачев - 16 (бол., Вишневский, Кутейкин), 27:47 - 1:1. Юртайкин - 6 (Ильенко, Афанасьев), 41:05 - 2:1. Елесин - 3 (п.в.), 59:03 - 3:1.

Вратари: Коновалов - Гудачек (58:29 - 59:03).

Штраф: 10 - 33.

Броски: 14 (5+4+5) - 26 (7+13+6).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

28 декабря. Ярославль. "Арена-2000".

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