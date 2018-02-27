"Локомотив" обыграл "Спартак" и продлил серию побед до четырех матчей

"Локомотив" в гостях обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Победу ярославскому клубу принесли шайбы Павла Красковского и Ильи Любушкина.

Отметим, что "Локомотив" продлил серию побед до четырех матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Красковский - 3 (бол., Пайгин, Коршков), 28:05 - 0:1. Любушкин - 3, 52:34 - 0:2.

Вратари: Беспалов (59:15) - Мурыгин.

Штраф: 16 - 29.

Броски: 28 (10+11+7) - 28 (7+10+11).

Судьи: Гусев, Франо.

27 февраля. Москва. ВТБ Ледовый дворец.