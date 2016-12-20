"Локомотив" обыграл "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" на своем льду обыграл "Сочи" со счетом 3:1. Ярославцы прервали серию из двух поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи" – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Галимов – 3, 6:02 – 1:0. Мосалев – 7 (Галимов), 9:21 – 2:0. Петерссон – 10 (Мамкин), 59:20 – 2:1. Козун – 14 (п.в., Гавриков), 59:29 – 3:1.

Вратари: Судницин – Барулин (Шикин, 9:21, 58:42 – 59:29).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 26 (12+8+6) – 27 (9+7+11).

Судьи: Гамалей, Наумов.

20 декабря. Ярославль. УКРК "Арена 2000".