"Локомотив" обыграл "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" на своем льду обыграл "Сочи" со счетом 3:1. Ярославцы прервали серию из двух поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи" – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Галимов – 3, 6:02 – 1:0. Мосалев – 7 (Галимов), 9:21 – 2:0. Петерссон – 10 (Мамкин), 59:20 – 2:1. Козун – 14 (п.в., Гавриков), 59:29 – 3:1.
Вратари: Судницин – Барулин (Шикин, 9:21, 58:42 – 59:29).
Штраф: 10 – 8.
Броски: 26 (12+8+6) – 27 (9+7+11).
Судьи: Гамалей, Наумов.
20 декабря. Ярославль. УКРК "Арена 2000".