"Локомотив" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. В составе хозяев единственную шайбу забросил защитник Михал Серсен. У гостей отличились нападающие Егор Аверин, Андрей Локтионов, Григорий Денисенко и Брэндон Козун.
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"Слован" (Братислава) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Е. Аверин - 2 (Красковский), 10:40 - 0:1. Серсен - 2, 33:20 - 1:1. Локтионов - 1 (бол., Козун, Накладал), 45:22 - 1:2. Денисенко - 1 (Алексеев, Юртайкин), 53:25 - 1:3. Козун - 1 (бол., Локтионов, Пайгин), 59:40 - 1:4.
Вратари: Чильяк (56:27 - 58:10) - Салак.
Штраф: 15 - 25.
Броски: 20 (10+6+4) - 40 (10+16+14).
Судьи: Васильев, Гофман.
9 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена".