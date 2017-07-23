"Локомотив" обыграл "Северсталь", "Югра" уступила "Неману"

"Локомотив" в серии буллитов обыграл "Северсталь" в товарищеском матче со счетом 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Максим Тальбо, победный буллит на счету Артура Каюмова.
В другом матче "Югра" проиграла гродненскому "Неману" со счетом 2:3. В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Беляев и Евгений Скачков.
3:2 - наша победа по итогам серии буллитов! Победная шайба на счету Артура Каюмова. pic.twitter.com/iRpljnqvF1– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 23 июля 2017 г.
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