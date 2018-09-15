"Локомотив" обыграл "Северсталь" и одержал пятую победу подряд

"Локомотив" переиграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. В составе ярославской команды, которая одержала пятую победу подряд, шайбы забросили Артур Каюмов, Якуб Накладал, Петри Контиола и Андрей Локтионов. За череповецкую команду отличился Матей Странски.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Череповец) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Каюмов - 1 (Иванов), 2:30 - 1:0. Накладал - 3 (бол., Козун, Локтионов), 22:11 - 2:0. Странски - 1 (Кулда, Веревкин), 32:20 - 2:1. Контиола - 3 (бол., Апальков, Локтионов), 55:16 - 3:1. Локтионов - 2 (п.в., Козун), 59:40 - 4:1.
Вратари: Салак - Фурх (57:18 - 59:40).
Штраф: 10 - 16.
Броски: 45 (21+16+8) - 26 (8+11+7).
Судьи: Гофман, Рогачев.
15 сентября. Ярославль. "Арена-2000".