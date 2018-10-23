21:20 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" обыграл "Металлург"

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"Локомотив" обыграл "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем отметился нападающий ярославского клуба Брэндон Козун

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"Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Юртайкин - 2 (Санников, Кутузов), 1:37 - 1:0. Козун - 7 (Локтионов), 23:13 - 2:0. Козун - 8 (Кутузов, Контиола), 37:34 - 3:0. Булирж - 1, 47:10 - 3:1. Матушкин - 1 (Чибисов), 49:22 - 3:2.

Вратари: Коновалов - Загидулин (Кошечкин, 40:00, 58:42 - 59:29, 59:45).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (9+7+8) - 33 (11+9+13).

Судьи: Кулаков, Соин.

23 октября. Ярославль. "Арена-2000".

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