"Локомотив" обыграл "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем отметился нападающий ярославского клуба Брэндон Козун.
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"Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы: Юртайкин - 2 (Санников, Кутузов), 1:37 - 1:0. Козун - 7 (Локтионов), 23:13 - 2:0. Козун - 8 (Кутузов, Контиола), 37:34 - 3:0. Булирж - 1, 47:10 - 3:1. Матушкин - 1 (Чибисов), 49:22 - 3:2.
Вратари: Коновалов - Загидулин (Кошечкин, 40:00, 58:42 - 59:29, 59:45).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 24 (9+7+8) - 33 (11+9+13).
Судьи: Кулаков, Соин.
23 октября. Ярославль. "Арена-2000".
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