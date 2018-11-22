"Локомотив" обыграл "Динамо"

"Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Андрей Локтионов.

"Локомотив" набрал 41 очко и занимает четвертое место в Западной конференции. У "Динамо" 25 очков и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:0( 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Локтионов - 10 (бол., Козун, Крунвалль), 24:45 - 1:0. Локтионов - 11 (п.в., Е. Аверин), 59:28 - 2:0.

Вратари: Коновалов - Бочаров (59:04 - 59:28).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 24 (8+6+10) - 25 (6+12+7).

Судьи: Бирин, Соин.

22 ноября. Ярославль. "Арена-2000".

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