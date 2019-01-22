"Локомотив" обыграл ЦСКА

"Локомотив" выиграл у ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Максим Осипов и Евгений Коротков. У гостей гол в активе Мэта Робинсона.

ЦСКА с 86 очками лидирует в Западной конференции. У "Локомотива" 71 очко и третья позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Осипов - 1 (Козун, Черепанов), 19:59 - 1:0. Коротков - 1 (Коршков), 26:27 - 2:0. Робинсон - 4 (Калинин, Капризов), 29:35 - 2:1.

Вратари: Коновалов - Юханссон (57:48 - 59:01, 59:13).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 19 (6+12+1) - 25 (10+7+8).

Судьи: Гофман, Одиньш.

22 января. Ярославль. "Арена-2000". 8500 зрителей.

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