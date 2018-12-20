"Локомотив" обыграл "Барыс" и прервал серию из трех поражений

"Локомотив" победил "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Егор Аверин.

"Локомотив" набрал 51 очко и расположился на четвертом месте на Западе. "Барыс" с 54 баллами занимает пятую строчку на Востоке.

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"Барыс" (Астана) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Санников - 6 (бол., Рафиков, Осипов), 3:42 - 0:1. Старченко - 13 (Бойд), 25:19 - 1:1. Е. Аверин - 10 (бол., Алексеев, Осипов), 33:36 - 1:2.

Вратари: Карлссон (58:32) - Коновалов.

Штраф: 20 - 8.

Броски: 28 (10+9+9) - 31 (16+12+3).

Судьи: Сергеев, Фатеев.

20 декабря. Астана. "Барыс-Арена".

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