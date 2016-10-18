"Локомотив" обыграл "Автомобилист" в Екатеринбурге

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" в гостях победил "Автомобилист" со счетом 6:3. Для клуба из Екатеринбурга это поражение стало четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Торченюк – 6 (бол., Чесалин), 8:00 – 1:0. Тальбо – 6 (бол., Коледов, Кронвалль), 10:06 – 1:1. Козун – 3 (бол., Коледов), 17:44 – 1:2. Бухтеле – 4 (бол., Торченюк, Турбин), 21:44 – 2:2. Чистов – 4 (Красковский, Коршков), 25:58 – 2:3. Локтионов – 3 (Чистов), 46:47 – 2:4. Локтионов – 4 (Чистов, Рафиков), 52:28 – 2:5. Тичар – 7 (Журавлев, Симаков), 57:32 – 3:5. Козун – 4 (п.в., Тальбо), 59:07 – 3:6.

Вратари: Устинский (58:17 – 59:07) – Судницин.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 31 (5+18+8) – 32 (10+8+14).

Судьи: Овчинников, Рогачев.

18 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".