"Локомотив" обыграл "Амур"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Амур" со счетом 3:0. Голы забили Егор Аверин, Артем Ильенко и Артур Каюмов.
Для ярославцев это третья победа подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) - "Амур" (Хабаровск) - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Аверин - 8 (мен., Накладал, Судницин), 21:07 - 1:0. Ильенко - 2 (Крунвалль), 31:09 - 2:0. Каюмов - 2 (Аверин, Локтионов), 39:28 - 3:0.
Вратари: Судницин - Метсола.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 27 (11+10+6) - 21 (4+5+12).
Судьи: Ансонс, Гашилов.
22 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
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