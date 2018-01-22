21:23 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" обыграл "Амур"


"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Амур" со счетом 3:0. Голы забили Егор Аверин, Артем Ильенко и Артур Каюмов.

Для ярославцев это третья победа подряд. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Амур" (Хабаровск) - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Аверин - 8 (мен., Накладал, Судницин), 21:07 - 1:0. Ильенко - 2 (Крунвалль), 31:09 - 2:0. Каюмов - 2 (Аверин, Локтионов), 39:28 - 3:0.

Вратари: Судницин - Метсола.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 27 (11+10+6) - 21 (4+5+12).

Судьи: Ансонс, Гашилов.

22 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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