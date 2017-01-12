"Локомотив" обыграл "Ак Барс"

"Локомотив" на своем льду нанес поражение "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1. Для казанской команды это поражение стало третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Ак Барс" (Казань) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Секач – 11 (Азеведо), 6:53 – 0:1. Аверин – 3 (Лугин, Любушкин), 16:08 – 1:1. Ильенко – 2 (Любушкин), 28:06 – 2:1.

Вратари: Мурыгин – Гарипов (58:30 – 59:56).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 22 (6+10+6) – 25 (11+8+6).

Судьи: Гофман, Одиньш.

12 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".