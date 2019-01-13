"Локомотив" обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2.
В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Кирилл Слепец, Брэндон Козун и Егор Аверин.
За "Адмирал" шайбы забросили Владимир Бутузов и Константин Глазачев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Локтионов - 13 (мен.), 19:04 - 0:1. Бутузов - 6 (бол., Кубат, Козловский), 22:45 - 1:1. Е. Аверин - 11 (Локтионов), 30:46 - 1:2. Слепец - 1 (Алексеев, Апальков), 37:24 - 1:3. Козун - 13 (Локтионов, Е. Аверин), 52:39 - 1:4. Глазачев - 14 (Черников, Угольников), 58:31 - 2:4.
Вратари: Красоткин (58:22 - 58:31) - Коновалов.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 20 (4+8+8) - 28 (11+10+7).
Судьи: Бондарь, Одиньш.
13 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена". 5241 зритель.