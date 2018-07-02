"Локомотив" объявил о переходе экс-форварда "Рейнджерс" Деране

Канадский нападающий Давид Деарне перешел в "Локомотив", сообщает официальный твиттер ярославского клуба.

Контракт рассчитан на один год. 31-летний форвард ранее выступал в НХЛ за "Монреаль", "Эдмонтон" и "Рейнджерс". В 577 играх он набрал 299 (91+208) очков. В прошлом сезоне в составе "Рейнджерс" игрок атаки провел 71 матч и набрал 28 (6+22) очков.