"Локомотив" объявил о переходе экс-форварда "Рейнджерс" Деране

Канадский нападающий Давид Деарне перешел в "Локомотив", сообщает официальный твиттер ярославского клуба.
Контракт рассчитан на один год. 31-летний форвард ранее выступал в НХЛ за "Монреаль", "Эдмонтон" и "Рейнджерс". В 577 играх он набрал 299 (91+208) очков. В прошлом сезоне в составе "Рейнджерс" игрок атаки провел 71 матч и набрал 28 (6+22) очков.
Давид Деарне в "Локомотиве"! Наш клуб заключил однолетний контракт с канадским нападающим, в НХЛ выступавшим за "Монреаль", "Эдмонтон" и "Рейнджерс". В 577 играх он набрал 299 (91+208) очков. pic.twitter.com/nS1hjfwTSh– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 2 июля 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=David-Dearnje-v-Lokomotive-6160
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