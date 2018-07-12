"Локомотив" обменял Красоткина в "Адмирал"

"Локомотив" в своем официальном Твиттере объявил об обмене голкипера Антона Красоткина в "Адмирал". В рамках перехода ярославский клуб получил денежную компенсацию.

21-летний голкипер прошлый сезон провел в составе "Лады", в регулярном чемпионате отыграл 25 матчей, в среднем пропуская по 2,79 шайб за игру и имея процент отраженных бросков 91,4. За "Локо" в своей карьере он провел шесть игр в КХЛ.