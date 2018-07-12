"Локомотив" обменял Красоткина в "Адмирал"

"Локомотив" в своем официальном Твиттере объявил об обмене голкипера Антона Красоткина в "Адмирал". В рамках перехода ярославский клуб получил денежную компенсацию.
21-летний голкипер прошлый сезон провел в составе "Лады", в регулярном чемпионате отыграл 25 матчей, в среднем пропуская по 2,79 шайб за игру и имея процент отраженных бросков 91,4. За "Локо" в своей карьере он провел шесть игр в КХЛ.
⚡ "Локомотив" обменял голкипера Антона Красоткина в @hcadmiral. В рамках данного перехода наш клуб получил денежную компенсацию. pic.twitter.com/ybOsCFh2aY– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 12 июля 2018 г.
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