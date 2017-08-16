"Локомотив" обменял Галимова в "Нефтехимик"

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Нефтехимик" нападающего Эмиля Галимова. В обмен ярославский клуб получит денежную компенсацию.
25-летний хоккеист является воспитанником Нижнекамска и перешел в "Локомотив" в 2011 году. В составе ярославцев в КХЛ он провел 247 матчей, в которых записал на свой счет 83 (37+46) очка.
Официально: "Локомотив" обменял форварда Эмиля Галимова в "Нефтехимик". В рамках данного перехода наш клуб получил денежную компенсацию. pic.twitter.com/A57HoJ8v7J– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 16 августа 2017 г.
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