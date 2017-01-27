"Локомотив" обеспечил себе место в плей-офф, обыграв "Салават Юлаев"

"Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" (5:3). Победную шайбу в составе ярославской команды забросил защитник Павел Коледов. Победа гарантировала "Локомотиву" место в плей-офф. Для уфимцев это поражение стало шестым подряд.

После 55 матчей в регулярке ярославцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Отставание от идщуго вторым ЦСКА составляет 20 баллов. Уфимцы располагаются на 6-й строчке на "Востоке", имея одинаковое количество очков с "Барысом", у которого две игры в запасе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Кадейкин - 5 (Лугин, Мурыгин), 4:13 - 1:0. Лазарев - 4 (Нестеров, Коротков), 9:24 - 1:1. Тальбо - 14 (бол., Козун, Осипов), 20:38 - 2:1. Умарк - 13 (бол., Леписто, Логинов), 25:08 - 2:2. Любушкин - 2 (Красковский, Полунин), 33:48 - 3:2. Коледов - 4 (бол., Тальбо, Осипов), 46:04 - 4:2. Арзамасцев - 10 (Лазарев, Коротков), 49:17 - 4:3. Локтионов - 11 (Лугин, Кадейкин), 50:30 - 5:3.

Вратари: Мурыгин - Сведберг (59:54).

Штраф: 14 - 8.

Броски: 40 (14+12+14) - 30 (12+9+9).

Судьи: Васильев, Рогачев.

27 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".