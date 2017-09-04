"Локомотив" нанес рижскому "Динамо" третье поражение подряд

"Локомотив" на выезде обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу на 19-й минуте третьего периода Даниил Апальков.

Для латышей это поражение стало третьим подряд. Ярославцы одержали третью победу в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Накладал - 2 (бол., Контиола, Кронвалль), 2:49 - 0:1. Пуяц - 1 (бол., Галиарди), 13:06 - 1:1. Апальков - 2 (Любушкин, Аверин), 59:00 - 1:2.

Вратари: Питерс (59:06) - Мурыгин.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 22 (11+5+6) - 24 (11+8+5).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

4 сентября. Рига. Арена Рига.