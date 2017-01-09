"Локомотив" нанес рижскому "Динамо" третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" дома обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1. Рижане потерпели третье поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Рига) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: М. Редлихс – 9 (Галвиньш, Павлов), 1:56 – 0:1. Кронвалль – 5 (Козун, Контиола), 36:50 – 1:1. Лугин – 11 (бол., Аверин, Локтионов), 44:39 – 2:1. Козун – 17, 56:58 – 3:1.
Вратари: Судницин – Калныньш (58:56).
Штраф: 4 – 8.
Броски: 47 (14+20+13) – 25 (6+7+12).
Судьи: Морозов, Черезов.
9 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".