21:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" нанес рижскому "Динамо" третье поражение подряд

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" дома обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1. Рижане потерпели третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Рига) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: М. Редлихс – 9 (Галвиньш, Павлов), 1:56 – 0:1. Кронвалль – 5 (Козун, Контиола), 36:50 – 1:1. Лугин – 11 (бол., Аверин, Локтионов), 44:39 – 2:1. Козун – 17, 56:58 – 3:1.

Вратари: Судницин – Калныньш (58:56).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 47 (14+20+13) – 25 (6+7+12).

Судьи: Морозов, Черезов.

9 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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