"Локомотив" нанес "Ладе" восьмое поражение подряд

"Локомотив" победил "Ладу" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб одержал четвертую победу кряду, тольяттинцы не могут победить уже на протяжении восьми игр.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Кадейкин и Владислав Картаев. У гостей гол на счету Семена Валуйского.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Лада" (Тольятти) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кадейкин – 3 (Манухов, Мосалев), 21:51 – 1:0. Картаев – 2 (Апальков), 31:16 – 2:0. Валуйский – 1 (бол., Зернов, Белоусов), 32:40 – 2:1.

Вратари: Судницин – Красоткин (58:51).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 38 (10+12+16) – 25 (10+5+10).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

17 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000"