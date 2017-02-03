"Локомотив" и Тальбо договорились о продлении контракта

"Локомотив" в официальном твиттере объявил о договоренности с нападающим Максимом Тальбо о продлении контракта. 32-летний канадец еще сезон проведет в ярославской команде. На его счету в этом розыгрыше КХЛ 34 (14+20) очка.

"Очень горд сообщить, что еще на один сезон остаюсь в "Локомотиве", - отметил сам хоккеист.