"Локомотив" и Тальбо договорились о продлении контракта

"Локомотив" в официальном твиттере объявил о договоренности с нападающим Максимом Тальбо о продлении контракта. 32-летний канадец еще сезон проведет в ярославской команде. На его счету в этом розыгрыше КХЛ 34 (14+20) очка.
"Очень горд сообщить, что еще на один сезон остаюсь в "Локомотиве", - отметил сам хоккеист.
Как улучшить вечер пятницы? А вот так!– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 3 февраля 2017 г.
Наш клуб и @Max25talbot достигли договоренности о продлении контракта на следующий сезон! pic.twitter.com/Fj8FSPn0iE