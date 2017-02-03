21:27 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" и Тальбо договорились о продлении контракта

0
0
0

"Локомотив" в официальном твиттере объявил о договоренности с нападающим Максимом Тальбо о продлении контракта. 32-летний канадец еще сезон проведет в ярославской команде. На его счету в этом розыгрыше КХЛ 34 (14+20) очка.

"Очень горд сообщить, что еще на один сезон остаюсь в "Локомотиве", - отметил сам хоккеист. 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ